شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة هامة للسيدات الحوامل فى رمضان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للسيدات الحوامل فى رمضان مؤكدة أنه ينبغى التقليل من المنبهات التى تحتوى على الكافيين كالشاى والقهوة والمشروبات الغازية.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية وجهت بعض النصائح التي يجب على المرأة الحامل اتباعها في عمرة رمضان 2025.

وشددت وزارة الصحة بضرورة اتباع المرأة الحامل هذه النصائح للحفاظ على صحتها وصحة الجنين، حيث جاءت النصائح كالآتي:

ارتدي ملابس وأحذية مريحة.

اشربي كميات كبيرة من السوائل.

حركي قديمك باستمرار أثناء الجلوس لمنع الجلطات.

تجنبي الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة التوجه لأقرب عيادة للبعثة الطبية في حال شعور الحامل بالتعب وارتفاع درجة الحرارة أو الصداع مع الدوخة أو التقلصات في البطن مع نزيف.