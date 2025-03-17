شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل سفينة على متنها 46 ألف طن القمح والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة ، منها السفينة (ROZANA) والتي ترفع علم بليز ويبلغ طولها 186 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 46 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41734 طن تشمل : 5427 طن يوريا و 12386 طن اسمنت معبأ و 2884 طن كلينكر و 4533 طن علف بنجر و 16504 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36482 طن تشمل : 9400 طن ذرة و 705 طن خشب زان و 4283 طن قمح و 5400 طن حديد و 15264 طن خردة و4283 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1430 طن .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 38 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 452 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134287 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 76840 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6439 حركة .

