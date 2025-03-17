شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات جامعة حلوان تشارك طلاب المدينة الجامعية الإفطار احتفاءً بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أجواء رمضانية تسودها المودة والتآخي، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، شارك الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح جمال وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد ذكي مدير عام المدن الجامعية، طلاب المدينة الجامعية وجبة الإفطار، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها الجامعة احتفالًا بشهر رمضان المبارك.

يعكس هذا حرص جامعة حلوان على تعزيز التواصل المباشر بين قياداتها وطلابها، وخلق بيئة جامعية إيجابية تدعم التفوق الأكاديمي والحياة الطلابية. كما تأتي في إطار الاهتمام برعاية الطلاب المغتربين، وتوفير مناخ اجتماعي يرسخ قيم الترابط والتكافل خلال الشهر الكريم.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من قيادات الجامعة، مشيرين إلى أن مثل هذه اللقاءات تساهم في توطيد العلاقات بين الإدارة والطلاب، وتعزز من روح الانتماء للجامعة.