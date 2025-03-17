شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات تحدد أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المديريات التعليمية، الأعذار القانونية الخاصة بالمشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أنه نظرا للبدء في التجهيز لأعمال الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2025، وتيسيراً علي المعلمين الذين لديهم أعذار قانونية يجب التواصل مع لجنة الإدارة وتسليم أعذار عدم المشاركة فى أعمال الامتحانات.

وحددت المديريات التعليمية، الأعذار القانونية للمشاركة عن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 وهي كالتالي:-

- قومسيون طبى حديث يفيد المنع من أعمال الامتحانات «صورة من القمسيون الطبي حديثة.

- معلمة لديها طفل أقل من عامين تقدم المعلمة صورة من شهادة الميلاد.

- معلمة لديها طفل معاق صورة من كارت الخدمات .

- المحال إلى المعاش حتى نهاية مايو 2025 صورة من بطاقة الرقم القومي .

- المحال أو المحروم من أعمال الامتحانات صورة من القرار .

- من لديه ابن في الصف الثالث الإعدادي ويعفى من أعمال التقدير فقط صورة من رقم الجلوس) .

- على إدارة المدرسة توقيع جميع الزملاء على تلك التعليمات وارسال صورة منها للجنة الإدارة ويتم تجميع الأعذار القانونية وإرسالها مع مندوب المدرسة ولا تقبل أى أعذار بصفة فردية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية تنطلق 31 مايو المقبل.