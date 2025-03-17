شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات العيد الإضافية على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 17 مارس 2025 11:53 ص
قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلى خلال عطلة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 2025 /3/25 وحتى 2025 /4/10، كالآتى :
تشغيل قطارى 2041/2040 بين القاهرة / أسوان وبالعكس على النحو التالى:
تشغيل قطار تالجو برقم 2040 من يوم 5-2، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4 يقوم من القاهرة 20.15 يصل أسوان 8.10.
تشغيل قطار تالجو برقم 2041، من يوم 26-3، من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11-4، يقوم من أسوان 16.50 يصل القاهرة 4.50.
- تشغيل قطارى مكيف رقم 1942 /1943 بين القاهرة / أسوان والعكس:
-تشغيل قطار مكيف اسباني مطور رقم 1942/ من يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4، ويقوم من القاهرة 22.50 يصل أسوان 11.50.
-تشغيل قطار مكيف أسباني مطور برقم 1943، من يوم 26-3، من أسوان / القاهرة حتى يوم 11-4، يقوم من أسوان 18.00 يصل القاهرة 6.50
- تشغيل قطارى مكيف رقم 1938/1939 بين القاهرة / أسوان والعكس:
- تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1938 يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4، يقوم من القاهرة 21.50 يصل أسوان 10.05
تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1939، يوم 26- 3، من أسوان إلى القاهرة حتى 11-4، يقوم من أسوان 22.30 يصل القاهرة 11.15
- تشغيل قطارى 1941 /1940 بين القاهرة / أسوان وبالعكس:
تشغيل قطار ثالثة مكيفة رقم 1940، يوم 25 مارس، من القاهرة إلى أسوان حتى 10-4، يقوم من القاهرة 00.35 يصل أسوان 12.30
تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1941 من أسوان إلي القاهرة، من 26-3 حتى 11-4، يقوم من أسوان 21.30 يصل القاهرة 10.25
- تشغيل قطارى مكيف رقم 1936/1937 بين الإسكندرية / أسوان وبالعكس:
-تشغيل قطار مكيف بعربات VIP برقم 1936 من الإسكندرية إلى أسوان يوم 27-3، يقوم من الإسكندرية 15.20 يصل أسوان 6.20
- تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم 1937 من أسوان إلى الإسكندرية يوم 3-4، يقوم من أسوان الساعة 9 يصل الإسكندرية الساعة 00.50
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