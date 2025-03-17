شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس.. ذروة الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح هامة للمواطنين بسبب الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد وتصل ذروتها اليوم الإثنين 17 مارس .

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس ، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة .

ويشهد اليوم الاثنين 17 مارس 2025 الموافق 17 رمضان، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 34 درجة

الصغرى 19

الإسكندرية

العظمى 26

الصغرى 15

مطروح

العظمى 25 درجة

الصغرى 15

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 18

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 20

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 21 درجة