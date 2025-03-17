شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل عام مصر بهونج كونج يشيد بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد قنصل عام مصر فى هونج كونج السفير باهر شويخى بالتطور الذى تشهده العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ضخ مجموعة موانئ "هاتشيسون" ومقرها الرئيسى فى هونج كونج استثمارات بإجمالى 1.6 مليار دولار أمريكى بمصر فى مجال تطوير وتشغيل محطات الحاويات في كل من موانئ الإسكندرية والعين السخنة، إلى جانب مساهمة مصر في مجال تصدير أتوبيسات النقل العام ذات الطابقين إلى هونج كونج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده القنصل العام مع مابيل شان Mable Chan وزيرة النقل واللوجستيات بحكومة هونج كونج الإدارية الخاصة، حيث وجه التهنئة لها بمناسبة توليها منصبها الجديد.

وتناول اللقاء سبل تنويع التعاون القائم بين الجانبين، لاسيما في مجال النقل البحري والجوي، وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية، وذلك في ضوء الخبرة والمكانة التي تتمتع بها هونج كونج في هذا المجال باعتبارها المقر الرئيسي للعمليات اللوجستية سواء الإقليمية أو العالمية، وكونها ضمن أكثر موانئ الحاويات الدولية فاعلية وازدحاماً.

كما استعرض القنصل العام الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة في مجال تطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها بما يؤهلها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة من هونج كونج في ضوء توجه الأخيرة إلى فتح أسواق جديدة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جانبها، ثمنت شان التعاون القائم بين مصر وهونج كونج..معربة عن رغبتها في تعزيز التعاون في مجالي النقل البحري والجوي بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب الاستفادة من خبرات هونج كونج في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية.