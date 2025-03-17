شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. ذروة الموجة الحارة اليوم والقاهرة تسجل 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، حيث تصل الموجة الحارة لذروتها ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة وجنوب البلاد 38 درجة.

ويشهد اليوم الاثنين 17 مارس 2025 الموافق 17 رمضان، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 34 درجة

الصغرى 19

الإسكندرية

العظمى 26

الصغرى 15

مطروح

العظمى 25 درجة

الصغرى 15

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 18

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 20

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 21 درجة