شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أوراق وشروط العمل بكنترولات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق المطلوبة وشروط التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة 2025، كالتالى:

ـ يقوم المتقدم بكتابة طلب الالتحاق بنفسه بمقر اللجنة مرفقاً بالطلب المستندات الآتية

- صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك الكود للمعلم والإداري.

- صورة شخصية ضوئية حديثة.

- صحيفة أحوال من واقع ملف الخدمة يمكن استكمالها في موعد غايته أسبوع.

وسوف يعقد الامتحان التحريري يوم الأحد 16 مارس الجارى الساعة الثالثة عصرا بمقر اللجنة على أن يراعى الشروط الآتية:

ـ يكون المتقدم على درجة مالية دائمة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

ـ ألا يكون لديه موانع طبقاً للنشرة العامة رقم (۱) بتاريخ لسنة 2022 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات.

ـ ألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحان الثانوية العامة حتى الدرجة الرابعة داخل محافظات قطاع (1) بأسيوط وهي المنيا - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد).

ـ ألا يكون محروماً من أعمال الامتحانات.

ـ ألا يكون محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

ـ عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحداهما حتى الدرجة الثانية .

ـ ألا يكون سبق له العمل هذا العام بإحدى لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة للشهادات المحلية أو العامة ( الشهادة الإعدادية العامة أو المهنية - التربية الخاصة - مراكز تجميع وتوزيع الأسئلة).

ـ ألا يكون من المستبعدين هذا العام من لجان النظام والمراقبة أو لجنة الإدارة للثانوية العامة .

ـ لا يحق للمتقدم أن يتقدم بأوراق الالتحاق بالعمل إلا في لجنة واحدة فقط من لجان الثانوية العامة (قطاع (1) بأسيوط -لجنة الإدارة) وفي حالة تقدمه لأكثر من لجنة يصرف النظر عن طلب تقدمه بجميع اللجان.