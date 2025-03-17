شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عاجلة من مركز المناخ لحماية المحاصيل من الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، إن ارتفاع الحرارة سيكون له تأثيرات كبيرة وخطيرة على معظم المحاصيل حالياً بسبب نقص أو تذبذب معدلات الامتصاص وممكن ينتج عنها نقص بعض العناصر الهامة خلال هذه الفترات "الكالسيوم – الماغنسيوم – البورون"، وهي عناصر هامة للاخصاب والعقد فى كل اشجار الفاكهة

وأضاف فهيم أنه يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمواجهة الارتفاع الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم لتوصيات :

القمح:الري هام جداً خلال مرحلة الطور اللبني والعجيني ولابد من الإلتزام بجدول الري حسب المنطقة مع اضافة 10 - 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الري في برميل . أشجار الفاكهة:

متوقع أن تكون للموجة تأثيرات خطيرة للأسف على معظم أشجار الفاكهة بدون استثناء "مانجو – موالح – زيتون – كمثرى – برقوق – تين – حتى النخيل " و يجب تكثيف اضافة الفسفور بالتبادل مع البوتاسيوم فوسفيت بالمعدلات المعروفة .

النباتات العطرية:الكمون واليانسون والكراوية والشمر والحمص والحلبة - مهم جدا الدعم بمركبات البوتاسيوم لسرعة امتلاء الحبوب . محاصيل العروة الصيفية المبكرة:

يمكن زراعة محاصيل العروة الصيفية المبكرة "شتل الخضر - الذرة المبكر ".

الآفات الحشرية:الظروف مناسبة للآفات الحشرية اللى كانت في بيات شتوية "ديدان الأوراق والثمار" او الآفات الموسمية مثل المن على البطاطس والقمح والفول والتربس على الازهار للمانجو والكمون وغيرها . الآفات المرضية:سوف تسبب مشكلة كبيرة في تجديد الإصابة ببعض الامراض الهامة مثل اللفحة المتأخرة على البطاطس والبياض الدقيقي على المانجو والفلفل والباذنجان وغيرها.