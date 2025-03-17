شكرا لقرائتكم خبر عن 60 فرصة عمل للمهندسين بشركة مقاولات عامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ضمن نشرة التوظيف التى تعلن عنها الوزارة شهريا، عن توفير 60 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، العاملة في مجال التجارة والمقاولات العامة، بالقاهرة الجديدة.

وأوضحت أن الوظائف هى،:

- 10 مهندس ميكانيكا قوى، خبرة 3:5 سنين.

- 10 مهندس أول ميكانيكا قوى، خبرة 6:10 سنوات.

- 10 مهندس كهرباء قوى، خبرة 3: 5 سنوات.

- 10 مهندس أول كهرباء قوى، خبرة 6:10 سنوات.

- 10 مهندس كهرباء تيار خفيف، خبرة 3:5 سنوات.

- 10 مهندس أول كهرباء تيار خفيف، خبرة 6 : 10 سنوات.

· ويشترط للتقديم على تلك الوظائف:

- بكالوريوس هندسة.

- السن 25 : 40 سنة.

أما عن الرواتب الشهرية، فأكدت وزارة العمل أن جهة العمل تراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر مارس 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك"، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت.