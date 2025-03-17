شكرا لقرائتكم خبر عن المعمل المركزى للمبيدات: لنا دور رقابى في متابعة جودة المبيدات بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

‎أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على أهمية الاستخدام الأمثل للمبيدات لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والفعالية في القطاع الزراعي، مشيرةً إلى الدور المحوري للمعمل المركزي للمبيدات في تسجيل مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وأضاقت أبو يوسف أن المعمل له دوره الرقابي في متابعة جودة المبيدات المتداولة في السوق المصرية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام وحماية البيئة والصحة العامة.

وأشارت أبو يوسف إلى دور المعمل المركزي للمبيدات في تسجيل المبيدات وتحليليها اثناء التجريب لمدة موسمين متتالين في الظروف المصرية حيث يتم التسجيل من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية كما يجري المعمل دراسات السمية البيئية والحادة وجودة العبوات وكذلك دراسات تقدير فترة ما قبل الحصاد وهي المدة بين اخر رشة للمبيد وجمع المحصول وذلك لإنتاج محاصيل خالية من متبقيات المبيدات و من أجل زيادة الصادرات والحفاظ على صحة الإنسان .

وأشارت أبو يوسف إلى أن المركزي للمبيدات يشترك مع متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في مشروع الرصد بإشراف لجنه مبيدات الآفات الزراعية وذلك لرصد متبقيات المبيدات في الخضار والفاكهة في الأسواق المصرية بالمحافظات المختلفة .

وأوضحت أبو يوسف أن المعامل المركزية لها دور فى منظومة سلامة الغذاء المصرية و فى حماية المستهلك المحلى قبل المستهلك الخارجى.

