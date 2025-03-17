شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: ذروة الموجة الحارة اليوم وودرجة الحرارة العظمى تصل37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك استمرارا لسيطرة الكتلة المدارية الحارة والتى ستؤدي إلى ارتفاع كبير وحاد في الحرارة في توقيت مهم لمعظم المحاصيل الموجودة قبل ساعات من انتهاء الشتاء رسمياً في مصر.

أضاف فهيم، أن هناك تعمقا لجبهة هوائية شديدة الحرارة قادمة من الصحراء الكبرى وتكون لـ منخفض السودان الموسمي مبكراً مسببة ارتفاعا كبيرا وحادا في درجات الحرارة على كامل مصر .

أوضح فهيم،ـ أن اليوم الاثنين سيكون ذروة الموجة الحارة لتصل إلى قيم قياسية فى سيادة صيف صريح فى كل مناطق الجمهورية، وتصل الحرارة حول 36° م شمالاً و37° م جنوباً.

وشددت على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وارتداء ملابس مناسبة، حيث يكون الطقس حارًا نهارًا، لكنه يميل للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

جدير بالذكر، أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة مرة أخري خلال الأيام القادمة أقل من 10 درجات لذلك يرجى توخي الحذر من فروق درجات الحرارة العظمى والصغرى، وعدم المبالغة فى تخفيف الملابس.