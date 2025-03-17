شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة نيويورك تايمز عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال بقوة 5.5 ريختر في إثيوبيا.

وقالت الهيئة، إن الزلزال وقع على بعد 45 كيلو مترا من منطقة أواش، والتي يقع بها نهر أواش وهو من الأنهار الرئيسية في إثيوبيا يصب في بحيرة غاغوري المتصلة ببحيرات أخرى التي تنتهي ببحيرة أبي على الحدود مع جيبوتي.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات.



