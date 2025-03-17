شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق.

وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول.