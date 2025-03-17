شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على الأغذية المحظور تناولها لمرضى النقرس والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة نصرة عبد الحق الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أن النقرس هو ارتفاع مستوى حمض اليوريك فى الدم الذى ينتج من خلال تمثيل مركب البيورينات و يتحول إلى حمض يوريك وبتراكمه تنتج بللورات بيضاء والتى يؤدى التى تكوين بللورات ابرية فى كعب القدم والذى عرف بإسم مسمار القدم ويصيب إصبع الإبهام الكبير فى الأرجل ويحمر لونه ويشعر المريض بالألم الشديد أثناء القيام من النوم مباشرة حيث يشعر بوخز إبرى فى القدم ويستطيع الوقوف والتحرك بصعوبة وبالتالى يحدث تراكم لهذه البلورات حول المفاصل.

كما وجد أن مصدر البيورينات متوفرة فى اللحوم الحمراء والكبدة والجمبرى والبقوليات لذا توجد أغذية ممنوع تناولها اثناء الشعور بحدة المرض حيث لا نستطيع ان نحدد ان تراكم حمض اليوريك فى الدم ناتج عن تناول الاغذية الغنية باليبيورينات فقط ولكن توجد بعض الامراض التى قد تشكل عبء على جسم المريض وتساهم فى ارتفاع حمض اليوريك فى الدم نتيجة لخلل فى وظائف بعض اعضاء الجمسم مثل خلل فى وظائف الكلى وخلل فى وظائف الغدة الدرقية.

وفى التقرير التالى نتعرف على الأغذية المحظور تناولها و التى يجب الإقلال منها لمريض النقرس

يحذر تناول السبانخ لإنها غنية بأملاح الأكسالات التى تتحول إلى حصوات فى الكلى وتوثر على وظائف الكلى وبالتالى تزيد من إلتهاب المفاصل وبالتالى الشعور بالألم .

الإقلال بشكل كبير من تناول اللحوم الحمراء وفى حالة تناولها يفضل تناول قطعة صغيرة لا تزيد عن 50 جم فى اليوم ويفضل تناولها مرة واحدة فقط اسبوعيا ويمكن استبدالها باللحوم البيضاء (كالدواجن) او تناول شريحة من السمك الفيليه.

الإقلال من تناول البقوليات على قدر المستطاع واذا تم تناولها يفضل ان تعامل فى طهيها مثل عملية النقع قبل الطهى كما فى اللوبيا والفاصوليا البيضاء اما أثناء تناول الفول المدمس يفضل عدم تناوله خارج المنزل و يدمس فى المنزل عن طريق نقعه طوال الليل ويضاف له اثناء التسوية الجزر والأرز والكركم ولا يضاف له عدس اصفر نهائيا لان العدس الاصفر من البقوليات التى تؤثر بشكل كبير على العظام وتزيد من الالتهابات فى المفاصل ويشعر المريض بالم اكثر بعد تناوله ولا يتناول بالتالى شوربة العدس ولا فتة العدس والاقلال من تناول حمص الشام .

الإقلال من تناول الطماطم مباشرة خاصة اذا كانت لاذعة المذاق .

يحذر تناول الفراولة والخوخ والمانجو والجوافة والمشمش.

يفضل عدم تناول عصير المشمش وبالتالى يفضل الاقلال من تناول قمر الدين لانه مصنوع من عصير المشمش حيث انها تساهم فى زيادة البلورات الابرية فى القدم وبالتالى يزيد الالتهابات المفاصل .

الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية بجميع أنواعها وأيضا ينصح بعدم تناول مشروب التمر الهندي السريع والمشروبات الصناعية السريعة لأنها تسبب إجهاد على الكلى والكبد ولعدم معرفة طريقة تصنيعها واستبدالهم بالتمر هندى الطبيعى أو مشروب الكركديه (يحذر فى حالة مريض الضغط المنخفض) أو العرقوسوس (يحذر فى حالة مريض الضغط العالى )

الإقلال من تناول الشاى والقهوة .

الابتعاد عن تناول المخللات خاصة مخلل الباذنجان لكثرة الأملاح وتزيد من احتياج الجسم للمياه وبالتالى تزيد من العشور بالعطش وتزيد من الألم فى القدم والمفاصل.

تقليل تناول محشى الباذنجان الأبيض والأسود .

الابتعاد تماما عن تناول الأنشوجة والفسيخ والرنجة فى رمضان حيث ان هذه الماكولات تزيد احتياج الجسم للماء وفى نهار رمضان الانسان يزيد شعوره بالعطش.

عدم إستخدام الفول السودانى فى حشو الكنافة والقطايف وإستبداله بالبندق أوعين الجمل والفستق وجوز الهند والزبيب وفى حالة عدم توافر البندق والفستق وعين الجمل يكتفى بجوز الهند والتمر فى حشو الكنافة .

