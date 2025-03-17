شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثى تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بالصواريخ الباليستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جماعة الحوثى إنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هارى ترومان" بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة فى اشتباك استمر لعدة ساعات.

وأكدت جماعة الحوثى أنها استهدفت للمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأمريكية فى شمال البحر الأحمر.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن قصفا أمريكيا استهدف المجمع الحكومى بمحافظة الجوف فى اليمن ، حسبما ذكرت موقع العربية.

كما استهدف الطيران الأمريكى بغارتين محلجا للقطن فى مديرية زبيد بالحديدة، وأكد الإعلام الحوثى على أن الولايات المتحدة شنت غارتين على الحديدة.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثي فى اليمن، ارتفاع عدد ضحايا القصف الأمريكى على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، لـ53 شخصا، فضلا عن عشرات المصابين.