شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى العواصف فى الولايات المتحدة إلى 37 وانقطاع الكهرباء عن الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت موجة الطقس القاسى التى ضربت العديد من الولايات الأمريكية منذ يومين فى إحداث دمار واسع وحرائق وحوادث، وسقوط 37 قتيلًا، وانقطاع الكهرباء عن الملايين فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفى الوقت ذاته، يقع الملايين فى 7 ولايات على خط الخطر فى انتظار موجة سيئة أخرى، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وبحسب موقعfoxweather المختص بالطقس فى أمريكا، جلبت السهول على 8 ولايات أمريكية عاصفة عاتية، تشكلت بسببها رياح عنيفة اختلفت فى شدتها ما بين رملية وثلجية؛ وأدت إلى اندلاع حرائق غابات وأمطار غزيرة وبرد وثلوج.

وكانت ولاية ميسورى الأكثر تضررًا، حيث أكد المسؤولون مقتل 12 شخصًا على الأقل، بجانب مقتل ثمانية أشخاص فى حادث تصادم متعدد المركبات على الطريق السريع بولاية كانساس.

وأرجعوا ذلك إلى موجة الطقس السيئ التى شكلت عاصفة غبارية؛ أدت إلى انخفاض الرؤية إلى ما يقرب من الصفر فى 3 ولايات، كما أُبلغ عن وفيات فى ولايتى ميسيسيبى وألاباما.

وأعلن حاكم ولاية ألاباما كاى آيفى، أن الأحوال الجوية القاسية أثرت على 52 من أصل 67 مقاطعة فى جميع أنحاء الولاية، حيث ما زال تقييم الأضرار مستمرًا، وتعمل إدارات الطوارئ وعمال خطوط الكهرباء على الأرض لاستعادة النظام.

وتسببت العواصف الرعدية والرياح، وفقًا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، فى تأخير السفر الجوى فى المطارات على طول الساحل الشرقى الأمريكى، مع تأخيرات أرضية متعلقة بالطقس فى أورلاندو وتامبا وواشنطن العاصمة وفيلادلفيا.



وارتفعت حالات انقطاع التيار الكهربائى بشكل حاد، حيث يعيش ما يقرب من 300 ألف شخص بدون كهرباء من جورجيا إلى ميشيجان، بجانب انقطاع التيار الكهربائى عن أكثر من 165 ألف فى بنسلفانيا.

كما أُبلغ عن آلاف حالات انقطاع التيار فى ولايات أوهايو، وغرب فرجينيا، وفرجينيا، وكارولاينا الشمالية.

ومع تحرك العاصفة عبر البلاد شرقا، تخضع سبع ولايات على الأقل من فلوريدا إلى غرب بنسلفانيا لمراقبة؛ تحسبًا لوقوع أعاصير، وحذّر مركز التنبؤ بالعواصف، بحسب شبكة إى بى سى نيوز الأمريكية، من أن يمتد ذلك الخطر لمدة يوم كامل.

ومن المتوقع حدوث أعاصير عنيفة وطويلة المسار مصحوبة برياح مدمرة، كما يُتوقع أن تؤثر العواصف الرعدية على عدة ولايات، مع احتمال حدوث فيضانات مفاجئة، حيث ستستمر خطوط ومجموعات متعددة من العواصف الرعدية فى التطور.

وحذّر مركز التنبؤ بالعواصف، بحسب شبكة إى بى سى نيوز الأمريكية، أكثر من 4.5 مليون شخص فى بنسلفانيا من وقوعها ضمن فئة الخطر، بجانب تحذيرات أخرى لأجزاء كبيرة من ولايات غرب فرجينيا وفيرجينيا وميريلاند.

كما توقع خبراء الطقس أن تشهد المنطقة الممتدة من شمال فلوريدا إلى أجزاء من المناطق الداخلية فى الشمال الشرقى أسوأ الأحوال الجوية، وهى المنطقة التى يقطنها ما يقرب من 47 مليون أمريكي