شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام حوثى: قصف أمريكى يستهدف المجمع الحكومى بمحافظة الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام حوثية إن قصفا أمريكيا استهدف المجمع الحكومى بمحافظة الجوف فى اليمن ، حسبما ذكرت موقع العربية.

كما استهدف الطيران الأمريكى بغارتين محلجا للقطن فى مديرية زبيد بالحديدة، وأكد الإعلام الحوثى على أن الولايات المتحدة شنت غارتين على الحديدة.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثي فى اليمن، ارتفاع عدد ضحايا القصف الأمريكى على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، لـ53 شخصا، فضلا عن عشرات المصابين.

بدوره قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثى، عبدالملك بدرالدين الحوثى، إن "العدو الأمريكى أعلن جولة جديدة من العدوان على بلدنا، ونفذ عدة غارات وعمليات قصف بحري على المنازل والأحياء السكنية فى العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات، ما أدى إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء".



وأكد فى كلمة له الأحد: "نحن سنقف ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي والعدوان الأمريكي فاشل وسيفشل بإذن الله تعالى ولن يحقق أهدافه".



وأضاف: "شعبنا لن يتزحزح عن توجهه الإيمانى القرآنى الإنسانى الأخلاقى مهما كان الطغيان الأمريكى والإسرائيلى".



وتوعد زعيم الحوثيين اليمنيين بـ"استهداف سفن الشحن الأمريكية في البحر الأحمر، وقال الحوثي في: "إنّ الولايات المتحدة "سيشملها قرار الحظر في الملاحة البحرية طالما استمرت فى عدوانها"، مضيفا أن "قرارنا كان يخص العدو الإسرائيى فقط والآن الأمريكى سيشمله الحظر".



ومساء السبت، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جديدة ضد اليمن، حيث قصفت العاصمة صنعاء وذمار وصعدة والبيضاء بشكل مفاجئ.