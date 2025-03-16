شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء القصف الأمريكي على اليمن لـ53 شهيدًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، ارتفاع عدد شهداء القصف الأمريكي على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، لـ53 شهيدا، فضلا عن عشرات المصابين.



بدوره قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثي، عبدالملك بدرالدين الحوثي، إن "العدو الأمريكي أعلن جولة جديدة من العدوان على بلدنا، ونفذ عدة غارات وعمليات قصف بحري على المنازل والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات، ما أدى إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء".



وأكد في كلمة لها اليوم الأحد: "نحن سنقف ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي والعدوان الأمريكي فاشل وسيفشل بإذن الله تعالى ولن يحقق أهدافه".



وأضاف: "شعبنا لن يتزحزح عن توجهه الإيماني القرآني الإنساني الأخلاقي مهما كان الطغيان الأمريكي والإسرائيلي".



وتوعد زعيم الحوثيين اليمنيين بـ"استهداف سفن الشحن الأمريكية في البحر الأحمر، وقال الحوثي في: "إنّ الولايات المتحدة "سيشملها قرار الحظر في الملاحة البحرية طالما استمرت في عدوانها"، مضيفا أن "قرارنا كان يخص العدو الإسرائيلي فقط والآن الأميركي سيشمله الحظر".



ومساء السبت، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جديدة ضد اليمن، حيث قصفت العاصمة صنعاء وذمار وصعدة والبيضاء بشكل مفاجئ.