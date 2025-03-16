شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى من أكاديمية الشرطة: جهد كبير لتطوير وإعداد جيد لأبنائنا وبناتنا والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.



الرئيس السيسى يصل أكاديمية الشرطة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يبلغ تحياته واحترامه وتقديره للأسر المتواجدة، معقبا : "أهنئ الطلاب والطالبات الموجودين، على الإنجازات اللي عملوها حتى الآن، وأتمنى لهم فترة الإعداد الأساسي، الخطوة دي تعدي بسلام، وتكملوا الدراسة، في جهد كبير صحيح لكن التطوير والإعداد الجيد اللي احنا بننشده لأبنائنا وبناتنا، مش بس كده في الأكاديمية، كل مصر.. ولكن احنا بنتكلم النهاردة هنا في الأكاديمية على حلقات التطوير اللى تمت خلال السنوات اللي فاتت."



زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أكاديمية الشرطة

وأضاف خلال حفل إفطار أكاديمية الشرطة : "قلت الكلمة دي من كام يوم في الأكاديمية العسكرية، عن التطوير حالة متجددة متنتهيش، ومحدش يتصور أبدا إن أى مستوى أو مرحلة أو أي حالة وصلنا لها إن دي معناها النهاية وممكن ميبقاش في إضافة بعد كدة، وطول ما الدنيا موجودة، والدنيا بتتغير يوم عن يوم، ودي حكمة ربنا في خلقه، والدنيا اللي احنا فيها، الدنيا من ألف سنة غير الدنيا دلوقتي، غير الدنيا بعد شهر واتنين وتلاتة جايين".



الرئيس عبد الفتاح السيسى ومحمود توفيق وزير الداخلية

وتابع :"سعداء بيكم، أهلا وسهلا، ومرة تانية بشكركم على أبنائكم وبناتكم اللي موجودين معانا، وزي ما انتو حافظتوا عليهم، اتأكدوا إن احنا كمان بنحافظ عليهم، مش هقول زيكم، ولكن بمعايير علمية وتربوية وإنسانية، بنتعامل فى تنشئة وإعداد وبناء الجيل أبنائكم وبناتكم".

وأوضح :"خليني أكلمكم عن اللي بنعمله مع أولادنا وبناتنا هنا في الأكاديمية، قلت الكلمة دي وبجددها معاكم وأسمعهالكم، احنا فى مرحلة تطوير كبيرة جدا بس بهدوء شديد، مفيش فيها صخب ولا شوشرة ولا تعجل، وفي مؤسسات الدول أي تطوير بيتم فيها لازم يتم بدراسات ويتم بالتدريج، وانتو لما يكون عندكم ابن أو بنت وعمل مشكلة ولا حاجة، تطولوا بالكم عليه".