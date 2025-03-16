شكرا لقرائتكم خبر عن لا يمكن لأحد المساس بمصر.. رسائل الرئيس السيسى من أكاديمية الشرطة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زيارة إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقباله اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز رسائل الرئيس السيسى من أكاديمية الشرطة.

قدم الرئيس السيسى التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.

واستعرض الرئيس السيسى تطورات الموقف المصرى بشأن عدد من الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي وتأثيراتها على الأمن القومى المصرى.

وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة التى تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار.

وأشار الرئيس السيسى إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية حفاظًا على مقدرات الدول وشعوبها.

وأعرب الرئيس السيسى عن تقديره لصلابة وتماسك الجبهة الداخلية مشددًا على أن الدولة بكافة أجهزتها تبذل قصارى الجهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد الرئيس السيسى أهمية زيادة الوعي والإدراك الصحيح للأوضاع والتهديدات مع ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن القومى المصرى والتصدى للشائعات والأفكار الهدامة.

وشدد الرئيس السيسى على أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتطوير وإصلاح مؤسساتها مشيرًا إلى التطور الذي شهدته وزارة الداخلية طوال السنوات السابقة بما في ذلك تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل

وأكد الرئيس السيسى للطلبة والطالبات أهمية بذل قصارى جهدهم طوال فترة دراستهم ليكونوا فى طليعة المتميزين من شباب الوطن وضرورة مواصلة تطوير قدراتهم مشيرًا إلى إيمانه بأنهم مستقبل الأمة وعمادها.

وقدم الرئيس السيسى التحية والتقدير لأسر الطلبة والطالبات على ما يبذلونه من جهد فى تربية وتعليم الأبناء على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن.

وشدد الرئيس السيسى على أنه لا يمكن لأحد المساس بمصر.