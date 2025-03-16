شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بهولندا يزور الكنيسة الأرثوذكسية فى أمستردام والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 09:54 م

زار السفير المصري عماد حنا الكنيسة القبطية في أمستردام، وتفقد خلال الزيارة أنشطة مدارس الأحد.

ودار بين السفير وأبناء وبنات مدارس الأحد حوار شيق عن زيارة مصر وجمال المناطق الأثرية والدينية فيها، ثم عقد لقاء مع الشباب استمر حوالى الساعة والنصف، وأجاب فيه على أسئلة الشباب.

وتناولت الزيارة الدور الذي تقوم به السفارة في خدمة المصريين في هولندا، وكيفية ربط المهاجريين بالوطن الأم مصر.