شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يشيد بأداء فريق التمريض المشارك في جراحة نادرة بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة شكرا خاصا لفريق التمريض الذي شارك فريق أطباء طوارئ قصر العينى، الذى أجرى وللمرة الثانية فى تاريخه جراحة ناجحة ومعقدة، تم خلالها زرع يد مبتورة لمريض يبلغ من العمر 20 عاما.

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ امتنانه وتقديره، لجهد فريق التمريض الذي شارك الفريق الطبي في الجراحة، مؤكدا اعتزازه بالمستوى المهارى، والكفاءة المهنية الفائقة لهيئة التمريض بمستشفيات قصر العيني، والذى يقدم دائما نموذجا رائعا للتفاني والإخلاص فى آداء الواجب المهني على ارفع مستوى إنساني، وبكفاءة عالية، تعكس مستوى التأهيل العلمى والتدريبي لكافة العناصر التمريضية بمستشفيات الجامعة.

ومن جانبه أشاد د.حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالدور الذى تؤديه فرق التمريض بمستشفيات الجامعة، وقدرتهم على التعامل مع فرق الأطباء، فى أعقد الجراحات النادرة، والتى تكشف مدى ما تتمتع به الكوادر الطبية والتمريضية بجميع مستشفيات قصر العينى.

وأوضح د.أحمد ماهر مدير مستشفى طوارئ قصر العينى أن فريق التمريض بالمستشفى أثبت كفاءته ومهارته فى التعامل مع مثل هذه الحالات النادرة.

وأضاف أن فريق التمريض ضم كلا من:

عبدالله كمال عثمان

وشيرين علي رمضان

ورضوى أحمد عبد الراضي

وحنان طه سعد

ونسمة محمد

وأسماء جمال محمد

وشيماء أحمد حسن

وتمريض عمليات التجميل

ومشرفة التجميل فاطمة عويس جلال