شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية بالبحيرة عقب اتهامه بضرب طالبتين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 08:09 م

قررت النيابة العامة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بإشراف المستشار عمرو الحلوي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، إخلاء سبيل مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية، بضمان مالي وقدره 5 آلاف جنيه.

ويأتى ذلك عقب اتهامه بالتعدي بالضرب على طالبتين بالصفع على الوجه والركل بالقدم في فناء المدرسة.

وشهدت تحقيقات النيابة العامة اعتراف المدير بصحة ما تداوله مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن قيامه بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة وسط عدد من الطالبات.

وكانت نيابة شبراخيت الجزئية في محافظة البحيرة، قررت أمس السبت، حجز مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية، على ذمة تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بمركز شرطة شبراخيت، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على طالبتين بالصفع على الوجه والركل بالقدم في فناء المدرسة.