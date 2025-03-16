شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: نتنياهو يستدعي رئيس الشاباك للقاء طارئ وسط توقعات بإقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير عبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتقدم للحكومة بمقترح لإقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وأضافت أن نتنياهو يستدعي بار إلى لقاء طارئ.

وفي سياق آخر، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بنيامين نتنياهو وجه فريق التفاوض للاستعداد لاستئناف المحادثات وفقا لرد الوسطاء على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان أن رئيس الوزراء أجرى مساء السبت، نقاشا معمقا حول قضية الأسرى بمشاركة الوزراء وطاقم المفاوضات ورؤساء مؤسسة الأمن.