شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: العمليات العسكرية باليمن مستمرة حتى زوال تهديد الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الحملة العسكرية على اليمن ستستمر حتى يفقد الحوثيون القدرة على استهداف السفن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يعتقد أن هناك ضرورة لشن عمليات برية أمريكية في اليمن في الوقت الحالي.