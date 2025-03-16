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الخارجية الأمريكية: العمليات العسكرية باليمن مستمرة حتى زوال تهديد الحوثيين

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الخارجية الأمريكية: العمليات العسكرية باليمن مستمرة حتى زوال تهديد الحوثيين

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الأحد، 16 مارس 2025 04:45 م

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الحملة العسكرية على اليمن ستستمر حتى يفقد الحوثيون القدرة على استهداف السفن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يعتقد أن هناك ضرورة لشن عمليات برية أمريكية في اليمن في الوقت الحالي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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