شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز.. الرئيس يتابع مع رئيس الوزراء ووزير البترول أنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة.. ويشدد على مواصلة العمل لزيادة الاستثمارات الأجنبية..

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ـ الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز.. الرئيس يتابع مع رئيس الوزراء ووزير البترول أنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة.. ويشدد على مواصلة العمل لزيادة الاستثمارات الأجنبية

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