شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس مدينة منفلوط بأسيوط بسبب ملف التصالح والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 06:51 م

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قراراً بإقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط من عمله، ونقله إلى الديوان العام للمحافظة، وذلك بسبب سوء الأداء بالمركز على مستوى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتدني مستوى الإنجاز والأداء ووتيرة العمل .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، واستبعاد المقصرين منهم، وتصعيد المتميزين.