شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل 10 قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 04:29 م

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلى خلال عطلة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 2025 /3/25 وحتى 2025 /4/10 كالاتى :

۱- تشغیل قطاری ٢٠٤١/٢٠٤٠ بين القاهرة / أسوان وبالعكس على النحو التالى :

- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٣/٢/٥ يتم تشغيل قطار مخصوص تالجو برقم ٢٠٤٠ من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٤/١٠ حيث يقوم من القاهرة الساعة ٢٠,١٥ يصل أسوان الساعة ٠٨,١٠ كالجدول المرفق.

- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٦ يتم تشغيل قطار مخصوص نالجو برقم ٢٠٤١ من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٤/٤/١١ حيث يقوم من أسوان الساعة ١٦,٥٠ يصل القاهرة الساعة ٠٤.٥٠ كالجدول المرفق.

۲- تشغيل مخصوص مكيف رقم ١٩٤٢/ ١٩٤٣ بين القاهرة / أسوان وبالعكس :

- إعتباراً من يوم ٣/٢٥/ ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف اسباني مطور برقم ١٩٤٢ من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٤/١٠ حيث يقوم من القاهرة الساعة ٢٢,٥٠ يصل أسوان الساعة ١١,٥٠ كالجدول المرفق.



- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٦ يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف أسباني مطور برقم ١٩٤٣ من أسوان / القاهرة حتى يوم ۲۰۲٥/٤/١١ حيث يقوم من أسوان الساعة ١٨,٠٠ يصل القاهرة الساعة ٠٦.٥٠ كالجدول المرفق.

٣- تشغيل مخصوص مكيف رقم ۱۹۳۹/۱۹۳۸ بين القاهرة / أسوان وبالعكس :

- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٥ يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم ١٩٣٨ من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ۲۰۲٥/٤/١٠ حيث يقوم من القاهرة الساعة ٢١,٥٠ يصل أسوان الساعة ١٠,٠٥ كالجدول المرفق.

- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٦ يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم ۱۹۳۹ من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ۲۰۲٥/٤/١١ حيث يقوم من أسوان الساعة ٢٢,٣٠ يصل القاهرة الساعة ١١,١٥ كالجدول المرفق.

٤- تشغيل قطارى ۱۹٤١/١٩٤٠ بين القاهرة / أسوان وبالعكس:

- إعتباراً من ليلة ٢٦/٢٥ مارس ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم ١٩٤٠ من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة ۱۱/۱۰ أبريل ۲۰۲٥ حيث يقوم من القاهرة الساعة ٠٠,٣٥ يصل أسوان الساعة ۱۲,۳٠ كالجدول المرفق.

- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٦ يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم ١٩٤١ من أسوان إلي القاهرة حتى يوم ۲۰۲٥/٤/١١ حيث يقوم من أسوان الساعة ۲۱,۳۰ يصل القاهرة الساعة ۱۰,٢٥ كالجدول المرفق.

ه - تشغيل مخصوص مكيف رقم ۱۹۳۹/ ۱۹۳۷ بين الإسكندرية / أسوان وبالعكس :

- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم ۱۹٣٦ من الإسكندرية إلي أسوان يوم ۲۰۲۵/۳/۲۷ حيث يقوم من الإسكندرية

الساعة ١٥,٢٠ يصل أسوان الساعة ٠٦.٢٠ كالجدول المرفق.

- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم ۱۹۳۷ من أسوان إلي الإسكندرية يوم ۲۰۲٥/٤/٣ حيث يقوم من أسوان الساعة 9 يصل الإسكندرية الساعة ٠٠.٥٠ كالجدول المرفق .

تشغيل قطارات اضافية بالعيد

القطارات الإضافية

قطارات العيد الاضافية