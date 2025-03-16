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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل 10 قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأحد، 16 مارس 2025 04:29 م
قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلى خلال عطلة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 2025 /3/25 وحتى 2025 /4/10 كالاتى :
۱- تشغیل قطاری ٢٠٤١/٢٠٤٠ بين القاهرة / أسوان وبالعكس على النحو التالى :
- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٣/٢/٥ يتم تشغيل قطار مخصوص تالجو برقم ٢٠٤٠ من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٤/١٠ حيث يقوم من القاهرة الساعة ٢٠,١٥ يصل أسوان الساعة ٠٨,١٠ كالجدول المرفق.
- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٦ يتم تشغيل قطار مخصوص نالجو برقم ٢٠٤١ من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٤/٤/١١ حيث يقوم من أسوان الساعة ١٦,٥٠ يصل القاهرة الساعة ٠٤.٥٠ كالجدول المرفق.
۲- تشغيل مخصوص مكيف رقم ١٩٤٢/ ١٩٤٣ بين القاهرة / أسوان وبالعكس :
- إعتباراً من يوم ٣/٢٥/ ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف اسباني مطور برقم ١٩٤٢ من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٤/١٠ حيث يقوم من القاهرة الساعة ٢٢,٥٠ يصل أسوان الساعة ١١,٥٠ كالجدول المرفق.
- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٦ يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف أسباني مطور برقم ١٩٤٣ من أسوان / القاهرة حتى يوم ۲۰۲٥/٤/١١ حيث يقوم من أسوان الساعة ١٨,٠٠ يصل القاهرة الساعة ٠٦.٥٠ كالجدول المرفق.
٣- تشغيل مخصوص مكيف رقم ۱۹۳۹/۱۹۳۸ بين القاهرة / أسوان وبالعكس :
- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٥ يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم ١٩٣٨ من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ۲۰۲٥/٤/١٠ حيث يقوم من القاهرة الساعة ٢١,٥٠ يصل أسوان الساعة ١٠,٠٥ كالجدول المرفق.
- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٦ يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم ۱۹۳۹ من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ۲۰۲٥/٤/١١ حيث يقوم من أسوان الساعة ٢٢,٣٠ يصل القاهرة الساعة ١١,١٥ كالجدول المرفق.
٤- تشغيل قطارى ۱۹٤١/١٩٤٠ بين القاهرة / أسوان وبالعكس:
- إعتباراً من ليلة ٢٦/٢٥ مارس ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم ١٩٤٠ من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة ۱۱/۱۰ أبريل ۲۰۲٥ حيث يقوم من القاهرة الساعة ٠٠,٣٥ يصل أسوان الساعة ۱۲,۳٠ كالجدول المرفق.
- إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٦ يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم ١٩٤١ من أسوان إلي القاهرة حتى يوم ۲۰۲٥/٤/١١ حيث يقوم من أسوان الساعة ۲۱,۳۰ يصل القاهرة الساعة ۱۰,٢٥ كالجدول المرفق.
ه - تشغيل مخصوص مكيف رقم ۱۹۳۹/ ۱۹۳۷ بين الإسكندرية / أسوان وبالعكس :
- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم ۱۹٣٦ من الإسكندرية إلي أسوان يوم ۲۰۲۵/۳/۲۷ حيث يقوم من الإسكندرية
الساعة ١٥,٢٠ يصل أسوان الساعة ٠٦.٢٠ كالجدول المرفق.
- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم ۱۹۳۷ من أسوان إلي الإسكندرية يوم ۲۰۲٥/٤/٣ حيث يقوم من أسوان الساعة 9 يصل الإسكندرية الساعة ٠٠.٥٠ كالجدول المرفق .
تشغيل قطارات اضافية بالعيد
القطارات الإضافية
قطارات العيد الاضافية
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