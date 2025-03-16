شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 5 شبابيك جديدة بالمركز التكنولوجى فى الخانكة لحل أزمة الزحام والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تكليف فريق من وزارة التنمية المحلية بزيارة المركز التكنولوجى لمركز الخانكة لرصد كافة المشكلات التى تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة وسريعة خاصة ما يتعلق بخدمات التصالح على مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء والخدمات المحلية المختلفة، وذلك بعد جولتها المفاجئة على المركز التكنولوجى لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية الاثنين الماضى ورصد عدد من المشكلات والملاحظات التى تواجه المواطنيين المترددين على المركز والقضاء على الازدحام.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، شملت إنشاء 5 شبابيك جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين وإنهاء إجراءاتها فى أسرع وقت وبسهولة ويسر ، فضلاً عن توفير التجهيزات اللوجستية اللازمة، ومنها أجهزة كمبيوتر، طابعات، ماسحات ضوئية، وفلاشات، لدعم سير العمل داخل المركز، بالإضافة إلى دعم المركز بفريق فنى متخصص من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيتواجد لمدة 10 أيام لحل أى مشكلات تقنية، وتوفير مدخلى بيانات إضافيين لدعم المركز لمدة شهر كامل، لتسريع عمليات إدخال البيانات وإنجاز الخدمات فى وقت قياسي.