شكرا لقرائتكم خبر عن جهود التحالف الوطنى لدعم الأسر الأكثر احتياجًا فى مختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 03:00 م

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج الموجهة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الجمهورية.

وتلك الجهود تأتي ضمن إطار التعاون المستمر بين منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء عن الفئات الاجتماعية المستضعفة.

ومن أبرز ما يقوم به التحالف هو تقديم المساعدات العينية والنقدية التي تشمل توفير الغذاء والدواء للأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية، بالإضافة إلى دعم الفئات التي تأثرت جراء الأزمات الطارئة.

كما ينظم التحالف العديد من الأنشطة التنموية التي تستهدف توفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لتحسين المهارات الحرفية والمهنية.

وتهدف هذه البرامج إلى رفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودمجهم في عجلة الاقتصاد الوطني.