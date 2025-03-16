شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل دفعة جديدة من أوناش الرصيف العملاقة لمحطة "تحيا مصر 1" والان مع تفاصيل الخبر

استقبل ميناء دمياط السفينة ( CHANG YANG DONG FANG ) الصينية والتى تحمل على متنها دفعة جديدة مكونة من عدد 2 ونش رصيف عملاق، وذلك فى إطار استكمال أعمال البنية الفوقية التى تقوم بها شركة "دمياط أليانس" المشغلة لمحطة الحاويات تحيا مصر 1، وفقاً للجداول الزمنية المحددة مسبقًا، استعداداً لقرب افتتاح وتشغيل المحطة.

يأتى استقبال الأوناش العملاقة ضمن خطة شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات لتزويد المحطة بأنظمة تشغيل متقدمة ومتكاملة تشمل 12 ونش رصيف عملاق من أحدث الطرازات العالمية، من إنتاج شركة HHMC الصينية، والتى تُعد من أبرز الشركات الرائدة فى تصنيع معدات الموانئ المتطورة.



وتتميز هذه الأوناش بقدرات تشغيلية فائقة، حيث تصل قدرة الرفع إلى 75 طناً، مع إمكانية الوصول إلى ارتفاع 57.5 متر من سطح الرصيف، ما يمكنها من التعامل بكفاءة مع سفن الحاويات العملاقة التى تحمل حتى 11 حاوية ارتفاعًا .



كما يبلغ طول الذراع الخارجى للونش 72 متراً، ما يسمح بالتعامل مع أكبر السفن ذات العرض الكبير، مما يعزز من قدرات الميناء فى استقبال والتعامل مع أحدث أنواع سفن الحاويات فى العالم بكفاءة عالية .

كما تم تزويد الأوناش الجديدة بأحدث أنظمة السلامة المتقدمة، والتى تشمل حساسات وكاميرات مراقبة، إلى جانب نظم حماية لضمان سلامة العمليات التشغيلية داخل الرصيف وخلال عمليات التفريغ والتحميل على السفن، كما تدعم الأوناش التكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، مما يتيح تتبع العمليات لحظيًا وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتنسيق بين مختلف أقسام التشغيل داخل المحطة.



يأتى استقبال أوناش الرصيف العملاقة استكمالًا لعملية تجهيز المحطة، حيث سبق الإعلان عن وصول عدد 5 أوناش رصيف عملاقة من إجمالى 12 ونش إلى جانب 20 ونش ساحة كهربائى ( RTG) من إجمالى 40 ونش ساحة مقرر وصولها تباعًا، و تعمل أوناش الساحة تلك بتقنيات متقدمة صديقة للبيئة، ما يضمن تشغيل المحطة وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة .

وتأتى هذه المعدات الحديثة ضمن استراتيجية التحول نحو التشغيل صديق البيئة، حيث تساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .



ويُعد مشروع محطة الحاويات " تحيا مصر 1 " أحد أكبر المشروعات القومية الجارى اقامتها بميناء دمياط، حيث تمتد أرصفتها بطول 1970 مترًا وعمق 18 مترًا، وتضم ساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 922 ألف متر مربع، وتصل طاقتها إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة .

وتتولى شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات، التى تضم تحالف يوروجيت الألمانية، كونتشيب الإيطالية، والخط الملاحى العالمى هاباج لويد، تشغيل المحطة وفق أحدث المعايير العالمية، ما يعزز من مكانة الميناء كأحد المراكز اللوجستية المتكاملة فى المنطقة .

ويأتى هذا المشروع ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ الممر اللوجستى المتكامل ( طنطا – المنصورة – دمياط ).