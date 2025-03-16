شكرا لقرائتكم خبر عن معارض أهلا بالعيد توفر احتياجات المواطنين.. اعرف مواعيد الانطلاق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" لأول مرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح ناجي، خلال تصريحات صحفية، أن المعارض ستنطلق يوم الخميس المقبل في عدة مواقع بجميع أنحاء الجمهورية، ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة خلال موسم الأعياد.



الدكتور المهندس علاء ناجي

وأشار إلى أن معارض السواح والسبتية ستشهد أجنحة كبرى تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرًا إلى نجاح الشركة في توفير جميع السلع دون نقص، مع طرحها بخصومات تتراوح بين 20% و30%.

وأضاف ناجي أن الشركة أقامت 126 معرضًا لـ"أهلاً رمضان" في مختلف المحافظات، و26 معرضًا لـ"أهلاً مدارس"، بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية، بالإضافة إلى نشر الشوادر والسيارات المتنقلة التي تقدم نفس الخصومات، بمشاركة قوية من القطاع الخاص، لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.