شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس فى هذا التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 01:41 م

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل، عودة سقوط الأمطار ، حيث تتأثر البلاد بأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

ويشهد اليوم الأحد 16 مارس 2025 الموافق 16 رمضان، ارتفاعا فى درجات الحرارة واستمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 20

الإسكندرية

العظمى 30

الصغرى 18

مطروح

العظمى 28 درجة

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 17

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 17

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 19 درجة