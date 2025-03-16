شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات يقدمها مطار القاهرة.. الجراج متعدد الطوابق والمشاية الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

الجراج متعدد الطوابق من بين الخدمات الهامة التي قامت بتوفيرها شركة ميناء القاهرة الجوي لمرتادي مطار القاهرة الدولي، حرصاً منها على توفير الراحة والوقت للركاب والمودعين والمستقبلين، حيث يوفر الجراج مساحات الانتظار الكافية للسيارات للحد من الوقوف والانتظار العشوائي وتوفير الوقت والجهد على قائدي السيارات للبحث عن أماكن إنتظار لسياراتهم مع تسهيل الوصول لمرافق ومباني المطار المختلفة.

ويتكون الجراج من خمسة طوابق بإجمالي 90000 متر مربع بمسطح 18000 متر مربع للدور الواحد وبذلك يستوعب الجراج أكثر من 2250 سيارة مع تزويد الجراج بأحدث أنظمة كاميرات المراقبة، والإطفاء الآلي ضد الحريق.

ولكي يتم استخدام الجراج على الوجه الأمثل تم تزويده بنظام Park System حيث يتم تعريف المستخدم الأماكن الشاغرة باللون الأخضر وتزويده ايضا بساحة انتظار أمامية لخدمة حوالي 100 أتوبيس وميني باص بهدف الحفاظ على انتظام العمل بما يدعم رفع كفاءته.

ولاستغلال مبنى الجراج الاستغلال الأمثل تم تركيب محطة طاقة شمسية أعلى سطح الجراج تعمل المحطة بقدرة 300 كيلووات / ساعة طاقة شمسية بإجمالي 465000 كيلووات كهرباء خلال العام مع اضافة مساحة تجارية امام الجراج.

ولتسهيل الوصول من الجراج متعدد الطوابق إلى مرافق ومباني المطار المختلفة تم ربطه بمحطة الناقل الآلي للركاب وايضا ربطه بمبنى الركاب 2 ومبنى الركاب 3 عبر مشاية كهربائية يبلغ طولها 450 متر وعرضها 7.5 متر مكيفة بالكامل لراحة المسافرين و تزويدها بأحدث تقنية تكنولوجية من كاميرات المراقبة والأنترنت وشاشات عرض الرحلات وأنظمة إطفاء الحريق، وتزويد المشاية الكهربائية بمساحات تجارية وخدمية ودورات مياه وعربات أخدم نفسك وعدد 8 جولف كار لخدمة المسافرين وذوي الهمم وكبار السن بما يساعد مرتادي مطار القاهرة الدولي من المسافرين والمودعين والمستقبلين بالوصول إلي مباني الركاب بسهولة ويسر وبلا جهد أو عناء.