شكرا لقرائتكم خبر عن فتخ باب التقدم للمشاركة في أعمال المراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الإدارة المركزية للامتحانات بإرسال خطاب معتمد من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تقرر فيه فتح باب التقدم للراغبين في الاشتراك في أعمال لجان المراقبة (كرؤساء لجان أو مساعدين)، وذلك من خلال بوابة الأزهرية الإلكترونية في المدة من ٢٠٢٥/٣/١٧ إلى ٢٠٢٥/٣/٢٧ وذلك طبقا للشروط المعلنة شريطة اجتياز المقابلة الشخصية والتدريب المعد لذلك وهي على النحو التالي: