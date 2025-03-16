شكرا لقرائتكم خبر عن صرح طبي وتعليمي متكامل.. جامعة حلوان تطلق حملة تبرعات لبناء المجمع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة حلوان، حملة للتبرعات تحت شعار" تبرعك اليوم .. حياة تنبض بالأمل" للمساهمة في بناء المجمع الطبي بجامعة حلوان لتوفير رعاية صحية متكاملة للمحتاجين.

ويعد المجمع الطبي لجامعة حلوان – صرح طبي وتعليمي متكامل، ويمثل منارة صحية وتعليمية في جنوب القاهرة، كما أنه أحد المشروعات الرائدة في القطاع الصحي والأكاديمي بمصر، حيث أنه يجمع بين الخدمات الطبية عالية الجودة والتعليم الطبي المتميز.

ويهدف المجمع الطبى لجامعة حلوان، إلى إنشاء مستشفى جامعي متكامل بسعة 1600 سرير لتقديم خدمات صحية متطورة، بالإضافة إلى دعم التعليم الطبي والتدريب ، ويوفر بيئة متكاملة لتدريب طلاب القطاع الطبي بجامعة حلوان، بما في ذلك كليات" الطب، التمريض، الصيدلة، العلاج الطبيعي".

ويأتى المجمع الطبى لجامعة حلوان، فى إطار رؤية متوافقة مع مصر 2030 ، ويساهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات علاجية مجانية واقتصادية لملايين المواطنين، ويسد الفجوة الصحية في منطقة جنوب القاهرة، مما يعزز من وصول الخدمات الطبية للجميع.

كما أنه يعد مركز بحثي متطور للابتكار الطبي ، ويدعم الدراسات الإكلينيكية والأبحاث الطبية، ويعزز الابتكار في المجال الصحي ويساهم في تطوير الحلول العلاجية المتقدمة، وهو يمثل خطوة نحو مستقبل صحي وتعليمي أفضل.