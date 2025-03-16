شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة أسبانية لـ أ ش أ: مصر تمتلك تاريخا وحضارة عريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الأسبانية مونيكا رويث على تفرد وعظمة الحضارة المصرية.. معربة عن انبهارها بكل ما شاهدته في ميادين مصر ومدنها وهو ما يجسد مدى ثراء الحضارة المصرية.

وقالت رويث في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنها زارت مواقع أثرية متعددة في القاهرة والإسكندرية ومدينة رشيد التاريخية منها المتحف القبطي وقلعة قايتباي والعديد من المواقع الأثرية وهو ما جعلها تستكشف عظمة التاريخ في أحضان المدن المصرية.

وعن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط .. أشارت الفنانة الأسبانية إلى تميزها وامتلاكها حضارة وتاريخا عريقا..مشيدة في الوقت ذاته بمكتبة الإسكندرية "منارة المعرفة العالمية"، مؤكدة أنها تمثل ملتقى يجمع الزوار من السياح من مختلف الجنسيات ومركزا للباحثين والطلاب لتقديم العلوم.

وأكدت رويث على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأسبانيا وكذلك العالم العربي..مشيرة إلى وجود أواصر قوية تجمع بين الجانبين في نواحي متعددة.

وحول أهمية الاحتفال بيوم المرأة العالمي .. قالت الفنانة الأسبانية : إن المرأة لها دور فعال في كافة الميادين ومنها الفنون والآداب والثقافة.. مشددة على الترابط بين المرأة والفن حيث إن الفنون تعكس وتجسد الاحساس والمشاعر والتجارب الإنسانية.

وأعربت رويث عن سعادتها بإقامة ورش عمل كاريكاتير المرأة ، التي ينظمها معهد ثربانتس بالإسكندرية ، بمناسبة مشاركة إسبانيا كضيف شرف الدورة الثانية لمهرجان دمنهور الدولي ..مؤكدة أهمية إقامة اللقاءات التي تجمع بين الفنانات والسيدات بما يغرس وينمي الروح الفنية والإبداعية والقدرات على التعبير.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة مونيكا رويث" بدأت حياتها كمهندسة معمارية وظهر شغفها بالكاريكاتير منذ 15 عامًا عندما شاهدت لأول مرة جلسة رسم حية..وفي عام 2021 انضمت إلى الجمعية الإسبانية لرسامي الكاريكاتير ومنذ ذلك الحين شاركت في الأنشطة التي تنظمها الجمعية حيث تتميز بأسلوبها الشخصي للغاية في رسم كاريكاتيراتها، مما ضمن لها العديد من الجوائز في عالم الكاريكاتير داخل إسبانيا وخارجها.