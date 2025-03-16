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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتابع مع رئيس الوزراء ووزير البترول أنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالأحد، 16 مارس 2025 12:44 م
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
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