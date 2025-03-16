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الرئيس السيسى يتابع مع رئيس الوزراء ووزير البترول أنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة

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  • الرئيس السيسى يتابع مع رئيس الوزراء ووزير البترول أنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة 2/3
  • الرئيس السيسى يتابع مع رئيس الوزراء ووزير البترول أنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 16 مارس 2025 12:44 م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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