شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يهنئ سيدات وفتيات مصر بمناسبة يوم المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بأصدق التهاني إلى سيدات وفتيات مصر بمناسبة الاحتفال بـ يوم المرأة المصرية، الذي يوافق 16 مارس من كل عام.

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية تُجسِّد دائما أروع معانى القوة والعطاء والمحبة والإخلاص والمثابرة، وقدمت ومازالت تقدم الكثير من أجل وطنها وعائلتها الصغيرة ومجتمعها الكبير، ووقفت بجانبهم في أصعب الظروف.

وأضافت: "يتزامن احتفالنا بيوم المرأة المصرية هذا العام بمرور 25 عام على انشاء المجلس القومى للمرأة بالقرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000 كآلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تقوم باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحقوقها.

وأكدت رئيسة المجلس أنه فى يوم المرأة المصرية لا يستطيع أحد أن ينكر ما تحقق وما وصلت له المرأة المصرية فى مختلف المجالات بفضل دعم الإرادة السياسية المؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطني، وأساس لنهضة وتقدم ورقى المجتمع ، حيث شهد ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات الماضية منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن البداية كانت بدستور 2014 الذى جاء متضمناً أكثرَ من 20 مادةً تنظمُ موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ و التمييز.

وأضافت أن المرأة المصرية ستظل هي مصدر قوة المجتمع ، وأساس تحقيق نهضته وتقدمه.

وتابعت : وباسم سيدات وفتيات مصر، يتقدم المجلس القومي للمرأة بأسمى معانى الشكر والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المساند والداعم الأول للمرأة المصرية، والذى جعل المرأة تعيش عصراً ذهبياً فتح عنان السماء لأحلامها في مختلف المجالات.

واختتمت كل عام وكل امرأة مصرية متمكنة، شجاعة، مثابرة، قوية، قادرة على تحقيق أحلامها، متميزة في مكانها، صانعة للأمل والسعادة لها ولكل من يحيط بها.. كل عام وأنتن بألف خير.