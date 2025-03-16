شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة وسفير سيراليون يبحثان التعاون في مجال استنباط التقاوى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأحد، السفير صادق سيلا سفير سيراليون بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة والسفارة.

أكد وزير الزراعة على العلاقات الوطيدة بين البلدين وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة اوجه الدعم للاشقاء الافارقة في كافة المجالات وخاصة الأنشطة الزراعية المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي.



جانب من الإستقبال

وناقشا التعاون فى مجال استنباط وإنتاج المحاصيل الحقلية مثل القطن الذرة الشامية والذرة الرفيعة الأرز والبصل والفول السوداني وكذا تعزيز التعاون في مجال تربية القطن وأصنافه وإنتاجه من خلال وتنفيذ حقول إرشادية وتجارب حقلية خاصة بالدمج بين الأسلوب الحديث والتقليدي في تربية وإنتاج القطن وإنشاء مزارع نموذجية للقطن وكذلك تبادل ونقل الخبرات فى مجال استنباط وزراعة أصناف الأرز المختلفة وميكنة عمليات الزراعة وإدخال نظم الشتل الآلي لزراعة الأرز، فضلا عن اهمية اضافة موضوعات التعاون في مجالات تحديث طرق الري وتحسين السلالات الحيوانيه بمذكرة التفاهم،بالاضافة الى التعاون في مجال البحوث التطبيقية والخبرات والتدريب وبناء القدرات.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم والتي تتضمن مجالات التعاون بين الجانبين والمزمع توقيعها خلال الزيارة.