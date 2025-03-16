شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق يطالب وزير الكهرباء بزيادة منحتى عيد الفطر والأضحى وبدل الإنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت النقابة العامة للمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، درع المرافق العامة، للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقديراً لجهوده الملموسة في تطوير قطاع الكهرباء، وذلك خلال حفل الإفطار الجماعي الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ونخبة بارزة من رؤوساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية إلى جانب العديد من القيادات التنفيذية والعاملين.

وثمن "فؤاد" جهود وزير الكهرباء" في تعظيم قدرات قطاع الكهرباء من خلال عدداً كبيراً من المشروعات التي ساهمت في إستقرار الشبكة القومية للكهرباء ، وتلبية حاجة المواطنين والطلب المتزايد على الطاقة ، فضلا عن تنفيذ سياسات رشيدة تحسن من مستويات الخدمة وترفع كفائتها من خلال المنظومات الذكية والاليات الحديثة ، وتنفيذ العديد من التطويرات والتحديثات المراكز خدمة المواطنين بالأنظمة الحديثة ، و تواجده الميداني بين العاملين بصفة مستمرة بالتحفيز والتشجيع.

وأكد "فؤاد" أن قطاع الكهرباء بما شهده من نقلات كبيرة وانجازات ملموسة بسواعد ابنائه وقيادته الحكيمة وفي ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القطاع الحيوي تمكن من تحقيق قفزات هائلة جعلته رائداً في مجاله على المستوى الدولي والإقليمي، موضحا أن هناك عدة مطالب للعاملين بالقطاع، تتمثل في : زيادة منحتي عيد الفطر والاضحى، رفع قيمة بدل الإنارة، رفع قيمة بدل الغذاء، فتح التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وعودة العلاوات التشجيعية.

مشدداً على ثقة المرافق العامة في حرص وزير الكهرباء على تحسين أوضاع العاملين المعيشية خاصه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وسعيه الجاد من أجل تطوير قطاع الكهرباء بما ينعكس على العاملين و المواطنين وتدعيم خطط الدولة في تعظيم الاستفادة من مؤسساتها وتحسين خدماتها.

وعقب حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته النقابه العامة للمرافق، شهد الدكتور محمود عصمت ، وزیر الكهرباء والطاقة المتجددة ، حفل تكريم عدداً من العاملين المتميزين من مختلف شركات قطاع الكهرباء من العاملين المتميزين و ذوى الهمم و أصابات العمل.

وأكد "عصمت" على دعمه الكامل لكافة العناصر المتميزة التي تبذل قصارى جهدها بإيجابية و شرف باعتبارهم شركاء النجاح في ما تحقق من إنجازات ، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بدعم وتحفيز الكفاءات وتعظيم الاستفادة من العناصر المتميزة وتأهيلهم على المستوي الفني والإداري والدفع بهم من المناصب القيادية لإعطائهم الفرصة لإثبات قدراتهم، لافتاً إلى جهود الوزارة في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن حماية العاملين والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام وتقديم الدعم لذوى الهمم في : في ضوء اهتمام الدولة بهم في مختلف المحافل والمبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتغيير الصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات .

وثمن "وزير الكهرباء" اهتمام النقابة العامة للمرافق، بدعم وتحفيز العاملين في مختلف المناسبات الاجتماعية و دورها الفعال بين العاملين للحفاظ على حقوقهم و مكتسابتهم.