شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى": تقديم خدمات طبية بجودة عالية وتذليل العقبات أمام المنتفعين والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الأحد الموافق بحضور رؤساء الإدارات المركزية، ومديرى الفروع، و مديرى المستشفيات.



يأتى هذا الاجتماع فى إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، بهدف التأكد من تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أى عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وتناول الاجتماع تقييم أداء مديرى الفروع ومتابعة المشكلات وحلها ومتابعة أداء الصيدليات والعيادات التابعة بالاضافة إلى رفع درجة الاستعداد خلال شهر رمضان وعيد الفطر والخدمات الطبية والتطوير الصحى.



واختتم الدكتور أحمد مصطفى الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصيات المطروحة، والمتابعة المستمرة لضمان تحقيقها على أرض الواقع. كما شدد على ضرورة تحسين التواصل بين الإدارات المختلفة، وتكثيف الجهود لتطوير الخدمات الصحية بما يلبى احتياجات المواطنين.

وأكد على أهمية الاستفادة من التحول الرقمى فى تحسين كفاءة العمل، وتطوير بيئة عمل أكثر استدامة تلبى المعايير الحديثة فى القطاع الصحي. كما وجه بضرورة تعزيز دور اللجان الطبية فى متابعة الحالات وتيسير الإجراءات على المرضى.

وفى الختام، دعا جميع الحضور إلى تبنى فكر التطوير المستمر والعمل بروح الفريق، مشددًا على ضرورة تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، والالتزام بتنفيذ الخطط الزمنية المحددة للمشروعات، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.