شكرا لقرائتكم خبر عن البطاقات التموينية.. اعرف تفاصيل زيادة الدعم على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال يتصدر الدعم الإضافي لبطاقات التموين محركات البحث المختلفة، خاصة بعد إعلان الحكومة صرف دعم إضافي لـ10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية خلال رمضان 2025، وجار الإعداد لصرف دعم إضافي لـ10 ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك بإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتنفيذ حزمة برامج اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

على جانب آخر، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية، لأكثر من 6 أشهر ،وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع التموينية ضمن مقررات شهر مارس 2025، لأصحاب البطاقات،حيث توفر الوزارة العديد من السلع ضمن المقررات التموينية بما في ذلك السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، بالإضافة إلى سلع أخرى.