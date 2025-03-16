شكرا لقرائتكم خبر عن الجو هيبرد تانى.. تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس ونصائح مهمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 11:27 ص

كشف خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح من 4: 5 درجات، فيما ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين عدم المبالغة فى تخفيف الملابس.

ويشهد اليوم الأحد 16 مارس 2025 الموافق 16 رمضان، ارتفاع فى درجات الحرارة واستمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 20

الإسكندرية

العظمى 30

الصغرى 18

مطروح

العظمى 28 درجة

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 17

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 17

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 19 درجة



