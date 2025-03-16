شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى جراء قصف إسرائيلى استهدف بلدة حجر الديك وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالأحد، 16 مارس 2025 11:07 ص
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، باستشهاد فلسطينى جراء قصف إسرائيلى استهدف بلدة حجر الديك وسط قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أمس ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 48,543، والإصابات إلى 111,981، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.
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