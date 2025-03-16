شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. الموجه الحارة تصل ذروتها والقاهرة الكبرى 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 11:06 ص

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تصل الموجه الحارة التى تتعرض لها البلاد لذروتها اليوم الأحد وغدا الاثنين.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات لليوم السابع، أن ذروة الموجة الحارة مستمرة حتى غدا الإثنين ومعها تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة إلى 33 درجة .

ويشهد اليوم الأحد 16 مارس 2025 الموافق 16 رمضان، ارتفاع فى درجات الحرارة واستمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 20

الإسكندرية

العظمى 30

الصغرى 18

مطروح

العظمى 28 درجة

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 17

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 17

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 19 درجة



