شكرا لقرائتكم خبر عن مدير طوارئ قصر العينى عن زراعة يد مبتورة: المريض جاء وقت الإفطار واستغرقت 11 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت جامعة القاهرة إنجازا طبيا جديدا يعكس التطور المستمر في الرعاية الصحية، حيث نجحت مستشفى الاستقبال والطوارئ بـ مستشفى قصر العيني في إجراء جراحة معقدة، استغرقت11ساعة، لـ زراعة يد مبتورة لمريض يبلغ من العمر 20 عامًا.

وأكد الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ بقصر العينى، أن التعاون بين فرق التخصصات الطبية المختلفة، كان عاملاً حاسمًا في نجاح العملية، حيث وصل المريض وقت ساعة الإفطار، وكانت عملية الزراعة معقدة ودقيقة، ونحن دائمًا على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما هو جديد في مجال الطب، ومما يدعونا إلى الفخر أن نكون جزءًا من هذا الإنجاز الهام في تاريخ المستشفى.

وأوضح مدير مستشفى الطوارئ، أن العملية تمت رغم تزامن دخول المريض مع موعد الإفطار، حيث أصر الأطباء على أداء واجبهم المهني، وأظهروا التزامًا بتقديم أفضل رعاية للمريض في ظل الظروف المتاحة، مؤكدا على توفير الدعم الطبي على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية.