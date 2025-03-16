وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة

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تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، الأعمال الجارية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالموسكى ورفع كفاءة شوارع العسيلى والجوهرى وإمتداده، ويوسف نجيب ، بعد نقل الباعة الجائلين منهما إلى جراج العتبة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى بها، وستبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع حوالى 28 مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والمهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، اللواء محمد مزيد رئيس حى الموسكى ومسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع للجهاز المركزى للتعمير وعدد من قيادات المحافظة

واستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى شرح حول أعمال المرافق والبينة التحتية التى يتم تنفيذها حالياً أسفل الشوارع المستهدفة فى المرحلة الأولى، وكذا أعمال طلاء واجهات عدد من العمارات ذات الطابع المعمارى المتميز المطلة على شوارع العسيلى و الجوهرى وإمتداده، ويوسف نجيب.

وتتضمن أعمال تطوير المرحلة الأولى عمل 473 (طاولة) للباعة الجائلين سيقوم بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير وذلك بدلا من (الفرشة ) والتى كان يستخدمها الباعة فى عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال التجارية والباعة و سهولة وصول المواطنين إلى المحال بما يحقق معيشة كريمة للجميع والانطلاق نحو مستوى عالى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والبينة التحتية المطلوبة للمشروع وشبكات الأمطار ومياه الحريق لاستكمال أعمال التطوير للشوارع المستهدفة، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهمية رفع كفاءة وطلاء واجهات المبانى الموجودة فى نطاق المرحلة الأولى من التطوير و التى تتميز بطراز معمارى وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بمعالجة أى تشوهات بصرية على واجهات العمارات التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها ورفع أى أسلاك على واجهاتها للحفاظ على الشكل الحضارى لها .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن أعمال التطوير للمشروع تأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على منطقة العتبة بحى الموسكى وكذا الباعة وأصحاب المحلات فى الشوارع التى تشملها المرحلة الأولى للتطوير.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة مراعاة كافة متطلبات ومعايير السلامة والأمان فى تنفيذ المشروع للحفاظ على الأرواح والممتلكات وعمل منظومة للحماية المدنية والإطفاء بالإضافة لرفع كفاءة البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة للمواطنين المترددين على المنطقة بما يساهم فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين فى المنطقة .

ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه سيتم إعادة الباعة بعد انتهاء أعمال التطوير التى تتم وفقًا للنموذج الذى اعتمدته د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى فى إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة ، وكذا الباعة وأصحاب المحلات الموجودة فى تلك الشوارع، كما سيتم خلال أعمال التطوير عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحى، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين على المنطقة وغيرها من المتطلبات، بما يساهم فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين فى المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يجرى حاليًا طلاء واجهات العقارات بالمنطقة بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى بما يتناسب مع طبيعتها، لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة، مع رفع كفاءة المنطقة بالكامل ومراجعة كافة المرافق والخدمات بها .

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير هذه المنطقة ستكون نموذجاً يمكن تطبيقه فى شوارع أخرى بالمنطقة.



الوزيرة والمحافظ يتفقدان بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالموسكي



بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالموسكي



جولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة



وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة خلال الجولة